Kerala Gold Smuggling Case: केटी रमीस की एनआईए हिरासत 7 अगस्त तक बढ़ी

तिरुवनंतपुरम। केरल के हाई प्रोफाइल सोने की तस्करी मामले (Kerala Gold Smuggling Case ) में मंगलवार को कोच्चि की विशेष एनआईए अदालत ( NIA court ) ने एक आरोपी केटी रमीस की एनआईए हिरासत को सात अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया। मंगलवार को हिरासत अवधि समाप्त होने से पहले केटी रमीस को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसकी हिरासत को बढ़ा दिया गया।

केरल सोने की तस्करी मामले में बीते 12 जुलाई की सुबह मलप्पुरम के वेत्ताथुर से केटी रमीस भी गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 28 जुलाई को उसे सात दिनों की एनआईए ( National Investigation Agency ) हिरासत में भेज दिया गया था। सोने की तस्करी के इस मामले की जांच एनआईए कर रही है और अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।

गौरतलब है कि केरल में हाई प्रोफाइल सोने की तस्करी के मामले ( Kerala Gold Smuggling ) में कोच्चि की विशेष एनआईए अदालत ने मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ( swapna suresh ) और संदीप नायर को 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने अदालत में कहा कि उसे हिरासत में मानसिक यातना झेलनी पड़ी थी और इसी वजह से उसने सीमा शुल्क अधिकारियों को अपना बयान दिया था।

Kerala gold smuggling case: Special NIA Court extends NIA custody of KT Ramees for 3 more days, till August 7. He was sent to 7-day NIA custody on July 28 which was to end today.