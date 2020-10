Kerala Gold Smuggling Case : स्वप्ना सुरेश और सरित पीएस की बढ़ी मुश्किलें, एक और मुकदमा दर्ज

नई दिल्ली। बहुचर्चित केरल गोल्ड स्मगलिंग मामले ( Kerala Gold Smuggling Case ) में आरोपी स्वप्ना सुरेश और सरित पीएस की मुश्किलें कम होने के बजाए बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में सीमा शुल्क विभाग ( Custom Department ) ने एक और मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने विशेष अदालत के सामने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी पेश की है।

#KeralaGoldSmugglingCase: Customs department registers another case against accused Swapna Suresh and Sarith PS in a currency smuggling case. Customs submits a report in the special court regarding this case.