Kerala Gold Smuggling Case: अदालत ने खारिज की Swapna Suresh की जमानत याचिका

तिरुवनंतपुरम। केरल के हाई प्रोफाइल सोने की तस्करी के मामले ( Kerala Gold Smuggling Case ) में कोच्चि की अदालत ( court ) ने गुरुवार को मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ( swapna suresh ) की जमानत याचिका खारिज ( bail plea rejected ) कर दी। कोच्चि अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) ने बीते सप्ताह सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्वप्ना सुरेश की याचिका पर बुधवार को आदेश देने की घोषणा की थी, हालांकि बुधवार को उन्होंने इसे गुरुवार के लिए बढ़ा दिया था।

सुनवाई के दौरान स्वप्ना सुरेश ने अदालत में दलील दी थी कि वह निर्दोष है। स्वप्ना ने कहा था कि मौजूदा मामला केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान को लेकर खड़ा किया गया है। वहीं, कस्टम विभाग ने दलील दी थी कि उनके पास स्वप्ना के खिलाफ कई पुख्ता सबूत हैं। इस मामले में एक अन्य आरोपी की पत्नी ने स्वप्ना के खिलाफ बयान भी दिया है।

कस्टम विभाग द्वारा अदालत को बताया गया था कि स्वप्ना ने उस बैगेेज को वापस भेजने का प्रयास किया था क्योंकि उसे पता था कि इसमें सोना है। अपने ऊंचे संपर्कों की वजह से वह केरल से बेंगलुरु चली गई। उसे इस बात पर पूरा विश्वास था कि कोरोना वायरस के चलते जारी कठिन जांच के बावजूद वह बिना किसी परेशानी के चेकपोस्ट से बाहर निकल जाएगी।

Kochi: Additional Chief Judicial Magistrate (Economic Offences) Court dismisses the bail petition of Swapna Suresh, an accused in the Kerala gold smuggling case