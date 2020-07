Kerala Gold Smuggling: केरल के यूएई कांसुलेट में तैनात पुलिस अधिकारी लापता

तिरुवनंतपुरम। केरल में सोने की तस्करी मामले ( Kerala Gold Smuggling ) में असमंजस की स्थिति बढ़ती जा रही है। अब ताजा अपडेट यह है कि यूएई (संयुक्त अरब अमीरात) कांसुलेट ( UAE consulate ) की सुरक्षा में तैनात केरल पुलिस का एक अधिकारी ( police officer ) गुरुवार से लापता हो गया है। केरल पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

Kerala Gold Smuggling का आतंकी कनेक्शन, एक बड़े मंत्री के संपर्क में थी आरोपी स्वप्ना सुरेश

मीडिया से बातचीत में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अनिल कुमार ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यूएई कांसुलेट में तैनात केरल पुलिस के एक सुरक्षा अधिकारी जयघोष के गुरुवार रात से लापता होने की सूचना है। अनिल कुमार ने कहा, "जांच शुरू कर दी गई है। डॉग स्क्वायड को भी इस काम में लगाया गया है। हम जांच को आगे बढ़ाने के लिए उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड की प्रतीक्षा कर रहे हैं।"

जयघोष के परिजनों ने कहा कि वह कुछ अज्ञात लोगों द्वारा धमकी दिए जाने के कारण असुरक्षित और घबराहट महसूस कर रहे था। अब खबरें सामने आई हैं कि स्वप्ना ने जयघोष को इस महीने की शुरुआत में कुछ कुछ बार कॉल किया था।

It is shocking that Principal Secretary to Chief Minister Pinarayi Vijayan was involved in gold smuggling, it is a threat to national security. Chief Minister Pinarayi Vijayan should take moral responsibility and resign: Ramesh Chennithala, Leader Of Opposition in Kerala pic.twitter.com/Sksg1DP3xn