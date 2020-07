Kerala gold smuggling: NIA ने स्वप्ना सुरेश समेत दो को हिरासत में लिया, रविवार को होगी पेशी

नई दिल्ली। केरल सोना तस्करी मामले ( Kerala Gold Smuggling Case ) की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी/एनआईए ( NIA ) ने आरोपी स्वप्ना सुरेश ( Swapna Suresh ) और संदीप नायर को बेंगलुरु ( Bengaluru ) में हिरासत में ले लिया है। NIA ने स्वप्ना के परिवार वालों को भी हिरासत में लिया है। NIA रविवार को आरोपियों को कोच्चि स्थित एनआईए कार्यालय ( NIA Office ) में पेश करेगी। आपको बता दें कि केरल सोना तस्करी ( Kerala Gold Scandal ) मामले में शुक्रवार को एक नया मोड़ आ गया। NIA ने प्रमुख संदिग्ध स्वप्ना सुरेश सहित चार लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज ( FIR ) की। स्वप्ना मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ( Chief Minister Pinarayi Vijayan) के अब हटाए जा चुके सचिव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम. शिवशंकर की करीबी है। NIA ने स्वप्ना द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका ( Anticipatory bail petition) के बाद शुक्रवार को केरल उच्च न्यायालय ( Kerala High Court ) में आरोपी के खिलाफ अपना आरोप-पत्र दायर किया।

#KeralaGoldSmugglingCase: NIA (National Investigation Agency) team of 3 members today questioned Sarith, an accused in the case, at Commissionerate of Customs (Preventive), in Kochi. pic.twitter.com/mgwQfDuwPl — ANI (@ANI) July 11, 2020

एनआईए द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि केरल सोना तस्करी मामले में गैर कानूनी गतिविधि (निवारक) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 17 और 18 के तहत चार आरोपियों -पी.एस. सारिथ, स्वप्ना प्रभा सुरेश, फाजिल फरीद और संदीप नायर- के खिलाफ त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे से पांच जुलाई को कस्टम (प्रीवेंटिव) कमिशनरेट, कोचीन द्वारा 14.82 करोड़ रुपये मूल्य के 24 कैरेट के 30 किलोग्राम सोने की बरामदगी के सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

#KeralaGoldScandal case: Swapna Suresh, the key suspect, along with her family members, taken in custody by NIA (National Investigation Agency) in Bengaluru. Swapna Suresh will be produced in NIA office in Kochi tomorrow. pic.twitter.com/tCwhNuZMne — ANI (@ANI) July 11, 2020

एनआईए ने आगे कहा कि यह खेप यूएई से आए एक राजनयिक बैगेज में रखी हुई थी, जो वियना कन्वेंशन के अनुसार निरीक्षण से मुक्त है। कथित खेप यूएई कंसुलेट में पहले एक जन संपर्क अधिकारी के रूप में काम कर चुके सारिथ के नाम थी। कस्टम विभाग की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सारिथ इस तरह की कई खेपें पहले भी प्राप्त कर चुका है। बयान में कहा गया है, "चूंकि यह मामला दूसरे देश से भारत में बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी से जुड़ा है, लिहाजा यह देश की आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। यह एक आतंकी गतिविधि के समान है, जैसा कि गैरकानूनी गतिविधि (निवारक) अधिनियम, 1967 की धारा 15 में कहा गया है।"

National Investigation Agency is investigating the gold smuggling case. Kerala police have no role in it. Regarding the fake certificate of the woman in question (Swapna Suresh), a complaint has been filed today. Police will investigate it: Chief Minister Pinarayi Vijayan pic.twitter.com/dOvRtNrq8o — ANI (@ANI) July 11, 2020

एनआईए ने कहा कि चूंकि यह मामला राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों से जुड़ा हुआ है और प्रारंभिक पड़ताल से पता चला है कि तस्करी के सोने का इस्तेमाल भारत में आतंकवाद को वित्तपोषण में किया जा सकता है, लिहाजा एनआईए ने इस मामले को अपने हाथ में लिया है। सारिथ और स्वप्ना यूएई कंसुलेट कार्यालय में साथ काम कर चुके हैं और बाद में स्वप्ना ने आईटी विभाग से जुड़ी एक हाई-प्रोफाइल नौकरी जॉइन कर ली, जिसके शिवशंकर सचिव थे।

एनआईए इस बात की भी जांच कर सकती है कि कही किसी गोपनीय फाइल की गोपनीयता तो भंग नहीं हुई है। इस बीच, रपटें आई हैं कि स्वप्ना की स्नातक की डिग्री फर्जी है और उसके खुद के भाई के अनुसार, उसे नहीं पता कि वह कक्षा 10 भी पास है या नहीं। इस मामले से केरल में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है और राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोना तस्करी मामले की एक एनआईए-सीबीआई-रॉ जांच के आदेश देने का आग्रह किया।

पार्टी ने पहले ही विजयन के इस्तीफे की मांग की है और कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स के बावजूद पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है।