Kerala Gold Smuggling: कोरोना के चलते आसान कस्टम जांच ने बनाया रास्ता, आरोपी ने HC में की अपील

तिरुवंतनतपुरम। केरल में 30 किलोग्राम सोने की तस्करी के मामले ( Kerala Gold Smuggling ) में कस्टम अधिकारियों ने बड़ा खुलासा किया है। सीमा शुल्क विभाग और रेवेन्यू इंटेलिजेंस निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी ( COVID-19 ) के चलते कस्टम अधिकारियों द्वारा हवाई अड्डों पर पुख्ता जांच ना किए जा सकने के चलते सोने के तस्कर विशेष चार्टर्ड विमानों से पश्चिमी एशिया से यहां सोना ला रहे हैं। वहीं, केंद्र सरकार ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। जबकि इस मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ( swapna suresh ) ने केरल उच्च न्यायालय ( Kerala High Court ) में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है।

सीमा शुल्क आयुक्त (कोच्चि) सुमित कुमार ने कहा कि तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर रविवार को राजनयिक कार्गो से 30 किलोग्राम सोना जब्त होने के बाद मामला देश की सुर्खियों में आ गया। उन्होंने अब तक राज्य के चार हवाई अड्डों पर खाड़ी देशों से अप्रवासियों के साथ लौटने वाली चार्टर्ड उड़ानों के दो दर्जन मामलों में 20 किलो सोना जब्त किया है।

कुमार ने बताया कि पश्चिम एशियाई देशों में सक्रिय सोने के तस्कर यात्रियों को निकासी के लिए जाने वाली उड़ानों में कैरियर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। केरल की एक चार्टर्ड उड़ान के लिए केवल 13 से 14 लाख रुपये की आवश्यकता पड़ती है। तस्करों का सिंडिकेट आसानी से इतना भुगतान कर सकता है और यात्रियों को टिकट का भुगतान या कमीशन देकर उन्हें सोने का कैरियर बना सकता है। गिरोह इस तरीके से कई करोड़ का सोना भेज सकते हैं। हालात का फायदा उठाते हुए तस्कर संकट में फंसे लोगों को भर्ती करने में कामयाब रहे हैं

Addressed media on Kerala’s #GoldScam



GOI has taken a serious note of the scam and initiated steps to identify the culprits. Govt will ensure that all those associated with this crime will be brought to book. @narendramodi @AmitShah @JPNadda https://t.co/EexdXALLTY