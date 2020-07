Kerala Gold Smuggling: मुख्य आरोपी Swapna Suresh ने इस वजह से दिया था कस्टम को बयान

तिरुवनंतपुरम। केरल में हाई प्रोफाइल सोने की तस्करी के मामले ( Kerala Gold Smuggling ) में कोच्चि की विशेष एनआईए अदालत ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ( swapna suresh ) और संदीप नायर को 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने अदालत में कहा कि उसे हिरासत ( judicial custody ) में मानसिक यातना ( mental torture ) झेलनी पड़ी थी और इसी वजह से उसने सीमा शुल्क अधिकारियों ( custom officials ) को अपना बयान दिया था।

बता दें कि यह मामला 14.82 करोड़ रुपये के 30 किलोग्राम सोने की तस्करी का है। जिसे राजनयिक सामान के रूप में एक खेप में तस्करी करके तिरुवनंतपुरम में सीमा शुल्क द्वारा बरामद किया गया था। फिलहाल एनआईए ( National Investigation Agency ) राजनयिक चैनलों के माध्यम से राज्य में सोने की तस्करी से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामले की जांच कर रही है।

अब एनआईए अदालत आगामी 5 अगस्त को स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर की जमानत याचिकाओं पर विचार करेगी। इन दोनों आरोपियों को उनके आवासों सहित विभिन्न स्थानों पर सबूत इकठ्ठा करने के लिए ले जाया गया था। इन फ्लैट में इन तीन आरोपियों ने इस तस्करी की साजिश रची थी।

