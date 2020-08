Kerala Gold Sumggling: अदालत ने Swapna, Sarith, Sandeep को ईडी की हिरासत में भेजा

तिरुवनंतपुरम। केरल में हाई प्रोफाइल सोना तस्करी के मामले ( Kerala Gold Smuggling Case ) में तीन मुख्य आरोपियों- स्वप्ना सुरेश (swapna suresh ), सारिथ पीएस और संदीप नायर को शुक्रवार को कोच्चि की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय ( Enforcement Directorate (ED) ) की हिरासत में भेज दिया। इससे पहले गुरुवार को अदालत ने स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं, अदालत ( Kerala court ) ने तीनों को हिरासत में भेजते हुए सख्त निर्देश दिए कि अगर आरोपी को मानसिक यातना दी गई तो वो कड़ी कार्रवाई करेगी।

एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने तीनों आरोपियों को ईडी की हिरासत में भेज दिया है और निदेशालय को निर्देश दिए हैं कि स्वप्ना सुरेश से पूछताछ केवल 10 से 5 बजे के बीच की जानी चाहिए। वहीं, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को यह निर्देश भी दिए कि अगर हिरासत में आरोपी का मानसिक यातना की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत को बताया कि स्वप्ना सुरेश ने खुलासा किया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव एम शिवशंकर से उनकी काफी नजदीकी है और वह (शिवशंकर) अच्छी तरह जानते थे कि उसकी (स्वप्ना) ईमानदारी संदिग्ध है। इसलिए शिवशंकर से भी आगे की पूछताछ जरूरी हो जाती है।

The matter is under investigation of NIA (National Investigation Agency). MEA is extending all necessary facilitation for the investigation: MEA Spokesperson Anurag Srivastava on #KeralaGoldSmuggling case pic.twitter.com/VFtjCAL4lT