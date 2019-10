केरल लेडी साइनाइड किलर केसः अदालत ने जॉली समेत तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा

तिरुवनंतपुरम। केरल के कोझीकोड में परिवार के छह लोगों का साइनाइड देकर कत्ल करने के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई हुई। कोझीकोड की एक स्थानीय अदालत ने इस मामले के तीनों आरोपियों को छह दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

पुलिस ने इस मामले की मुख्य आरोपी जॉली साजू के अलावा उसके दो अन्य साथी एमएस मैथ्यू और पी प्राजीकुमार को गिरफ्तार किया था। जॉली ने कथितरूप से छह लोगों को 2002 से लेकर 2016 के बीच साइनाइड देकर मार दिया था।

यह सभी गिरफ्तारी फोरेसिंक विशेषज्ञों द्वारा मारे गए सभी छह लोगों के शवों को कब्र से निकालने के बाद उनके परीक्षण करने के बाद की गई थीं। अब रिमांड अवधि समाप्त होने पर आगामी 16 अक्टूबर को सभी आरोपियों को अदालत के सामने पेश किया जाएगा।

Kerala DGP Loknath Behera on death of 6 members of a family over a period of 14 yrs in Kozhikode: If we've 6 cases, we'll expand the team.We've also requested the court to send the accused to police custody. If need arises, we'll send samples to foreign laboratories for analysis pic.twitter.com/9imGhhPV6y