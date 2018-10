केरलः सबरीमला में महिलाओं के प्रवेश को सही ठहराने वाले पुजारी के आश्रम पर हमला, लगाई आग

तिरुवनंतपुरम। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में हर आयुवर्ग की महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विरोध-प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी कड़ी में मंदिर के भीतर महिलाओं के प्रवेश का समर्थन करने वाले एक पुजारी के आश्रम पर शनिवार तड़के अज्ञात लोगों ने हमला किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद केरल पुलिस ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम लगाई जाएगी।

#Kerala : Swami Sandeepananda Giri's ashram in Kundamankadavu in Thiruvananthapuram attacked by unidentified assailants today early morning. Two cars and a two-wheeler belonging to the ashram set ablaze. More details awaited pic.twitter.com/t0DLDfO2rQ

वहीं, स्वामी संदीपानंदजी गिरी ने इस घटना के लिए संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को जिम्मेदार ठहराया है। जबकि सबरीमाला तांत्री परिवार के एक सदस्य ने इस घटना को पुजारी का ही षडयंत्र बताया। उन्होंने कहा कि उस साधू ने दक्षिणपंथी ताकतों को फंसाने के लिए खुद ही अपनी संपत्ति को जला दिया।

गिरी ने बताया कि बीती रात करीब 2 बजे आश्रम परिसर के बाहर खड़ीं दो कारों और दोपहिया वाहन में आग लगाकर इनको जला दिया गया। गौरतलब है कि गिरी ने प्रदेश में सबरीमला मंदिर के फैसले के विरुद्ध भाजपा-आरएसएस के रुख के खिलाफ मजबूत पक्ष लिया था।

Kerala Minister KK Shailaja visits Swami Sandeepananda Giri's ashram in Thiruvananthapuram's Kundamankadavu that was attacked by unidentified assailants early morning today. Two cars and a two-wheeler belonging to the ashram were set ablaze. pic.twitter.com/xRpniKcLN6