उत्तराखंड में भूस्खलन, वाहन सवार आठ लोगों की मौत

देहरादून। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से आठ लोगों की मौत हो गई। रुद्रप्रयाग जिले के चंदीकाधर इलाके में एक कार और दो बाइकें भूस्खलन की चपेट में आ गईं और सभी की मौके पर मौत हो गई।

रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, "शनिवार रात भूस्खलन की चपेट में वाहन आने से इनमें सवार आठ लोगों की मौत हो गई। वाहनों पर पत्थर गिरने से तीनों वाहन करीब 500 मीटर गहरी खाई के अंदर चले गए। हमनें तीन शव बरामद कर लिए हैं और बाकी पांच के लिए खोजबीन जारी है।"

Uttarakhand: Three injured and two missing due to landslide near Chandikadhar in Rudraprayag. State Disaster Response Force (SDRF) and police are present at the spot. Search operations underway.