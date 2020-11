Maharashtra : मोबाइल टावरों से उपकरणों की चोरी के आरोप में 3 गिरफ्तार, 23 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पुणे सिटी पुलिस की अपराध शाखा ने थ्रीजी और फोरजी मोबाइल टावरों से उपकरण चोरी का खुलासा किया है। पुणे पुलिस ने मोबाइल टावरों से उपकरणों की चोरी के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत के सामने पेशा किया। अदालत ने आरोपियों को 23 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पूछाताछ के दौरान अभियुक्तों ने पुलिस को बताया कि वो अभी तक 6 स्थानों पर स्थित मोबाइल टावरों से उपकरणों की चोरी कर चुके हैं। फिलहाल आरोपियों से पुणे पुलिस की पूछताछ जारी है।

Maharashtra: Pune City Police's Crime Branch arrested three people y'day for allegedly stealing equipment from mobile towers & selling it. Accused had stolen the equipment from about 6 locations where 3G & 4G mobile towers are installed. Accused sent to Police custody till Nov 23 pic.twitter.com/MAdMgGZcXS