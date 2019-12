महाराष्ट्र: मुंबई के कुर्ला में 6 साल की बच्ची से रेप, आरोपी गिरफ्तार, देश भर में आक्रोश

नई दिल्‍ली। हैदराबाद रेप केस को लेकर देश भर में बवाल जारी है। इस बीच रेप की एक और घटना ने सभी को शर्मसार करके रख दिया है। इस मामले में मुंबई के कुर्ला में 6 साल की बच्‍ची से आरोपी ने हैवानियत की हदें पार कर बलात्‍कार की घटना को अंजाम दिया। मामला प्रकाश में आते ही पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी है।

Maharashtra: A 6-year-old girl was allegedly raped by a man in Kurla area of Mumbai. Police have registered a case and the accused has been arrested.