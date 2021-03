Maharashtra : पालघर में भीषण हादसा, आग लगने से एक ही परिवार के 4 की मौत

नई दिल्ली। एक तरफ देशभर में लोग धूमधाम से होली का त्योहार मना रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के पालघर से भीषण हादसे की खबर सामने आई है। पालघर आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि मोखदा इलाके में एक घर में भीषण आग लगने की वजह से चार लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं।

Maharashtra: Four people -- two women, a teenage girl & a boy -- of a family died & two others were seriously injured in a fire that broke out at their home when they were sleeping in Mokhada area of Palghar last night, according to Palghar Disaster Management Department