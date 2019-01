देश में बड़े केमिकल अटैक की साजिश नाकाम, महाराष्ट्र एटीएस ने दबोचे 9 संदिग्ध आतंकी

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस और महाकुंभ इस वक्त दो बड़े ऐसे आयोजन हैं जिसपर पूरी दुनिया की नजर है। लिहाजा देश की सुरक्षा एजेंसियां भी बेहद सतर्क है। इसी की नतीजा है कि महाराष्ट्र आतंक रोधी दस्ते (एटीएस) ने आतंकवादी संपर्क और बड़े हमले की साजिश रचते नौ लोगों को दबोचा है। खबर है कि ये एसिड और जहर के जरिए बड़ा केमिकल अटैक करने वाले थे।

ISIS के इशारे पर करते थे काम

महाराष्ट्र एटीएस ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए 9 लोग उम्मत-ए-मुहम्मदिया के सदस्य हैं। ये देश से बाहर स्थित आईएसआईएस के किसी व्यक्ति के संपर्क में थे। गिरफ्तार लोगों में से एक की पहचान दाऊद इब्राहिम के करीबी राशिद मालबारी के बेटे के रुप में हुई है। गिरफ्तार संदिग्धों में दो एक्सपर्ट इंजीनियर, एक इंजिनियर का छात्र, एक फार्मासिस्ट और 11 वीं का छात्र है।

Maharashtra ATS (Anti-Terrorism Squad) on 9 people arrested today: They had formed an org Ummat-E-Muhammadiya. Out of the 9, one is the son of Dawood Ibrahim's close aide Rashid Malbari. They were planning a mass killing by mixing poison in food & drinks at some gathering.