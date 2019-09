महाराष्ट्रः महिला पुलिसकर्मी से दुर्व्यवहार, भाजपा विधाक चरण वाघमारे गिरफ्तार

मुंबई। एक तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना फिलहाल सीट बंटवारे का फार्मूला तय करने में उलझी हुई हैं। दूसरी ओर महाराष्ट्र की सत्ताधारी भाजपा सरकार के एक विधायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला पुलिसकर्मी से दुर्व्यवहार के आरोप में भाजपा विधायक चरण वाघमारे को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी के मुताबिक चरण वाघमारे महाराष्ट्र के तुमसर मोहड़ी विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं। बीते 16 सितंबर की रात तुमसर किसान मंडी में किसी बात को लेकर वहां तैनात महिला पुलिसकर्मी के साथ भाजपा शहर अध्यक्ष अनिल जिभकाटे की बहस हो गई।

Maharashtra: Charan Waghmare, BJP MLA from Tumsar has been arrested today for allegedly misbehaving with a woman police personnel on September 16. The case was registered on September 18.