महाराष्ट्रः रायगढ़ की एक इमारत में भीषण धमाका, 17 मजदूर घायल

मुंबई। महाराष्ट्र में एक बड़े विस्फोट की खबर सामने आ रही है। यहां के रायगढ़ जिले के एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद एक इमारत में शुक्रवार को भीषण धमाका हो गया। इस धमाके में 17 मजदूर घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मौजूद भागड़ इलाके में एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया है। इस औद्योगिक क्षेत्र की एक इमारत में क्रिप्टजो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फैक्ट्री चलती है।

