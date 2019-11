महाराष्ट्र: मिनी बस नदी में गिरने से 7 लोगों की मौत, 20 घायल

मुंबई। महाराष्ट्र के धुले में शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक निजी मिनी बस अनियंत्रित होकर बोरी नदी में गिर गई, जिससे उसमें सवार करीब सात लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 घायल हो गए।

धुले तालुका पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दिलीप वी गनगुर्दे ने कहा कि यह घटना शनिवार भोर की है, जब 26 लोगों को ले जा रही मिनी बस पुल से नीचे नदी में गिर गई।

गनगुर्दे ने कहा, "सभी पीड़ित मजदूर हैं, जो मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधा स्थित धौलीगीरि निवासी हैं। हम मजदूरों के दो ठेकेदारों की तलाश कर रहे हैं, जिनके नाम किरण कावडे और सुजीत ताम्बरे हैं। दोनों फरार हैं।"

Maharashtra: 7 people killed and more than 20 injured after a pick up vehicle fell off a bridge in a river near Vinchur in Dhule , early morning today. pic.twitter.com/5UgLg8rOFC