Maharashtra : एनसीबी ने 2 ड्रग्स पेडलर को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। मुंबई ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई जारी है। ताजा मामले में एनसीबी ने दो ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से बरामद दो कारों को भी एनसीबी ने अपने कब्जे में ले लिया है। गिरफ्तार ड्रग पेडलर के तार ड्रग्स माफिया चिनकू पठान से जुड़े हैं। पठान से कनेक्शन को लेकर ही एनसीबी ने सिल फाटा और ठाणे इलाके से दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया है।

Mumbai: Narcotics Control Bureau has detained two persons and seized two cars from Sil Phata and Thane areas, over an alleged connection with arrested drug peddler Chinku Pathan pic.twitter.com/DMk5yKqNOk