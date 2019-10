महाराष्ट्र: कोल्हापुर में तेज आवाज के साथ धमाका, एक व्यक्ति की मौत

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां शनिवार को तेज आवाज के साथ धमाका हो गया। इस भीषण धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई है।

पुलिस जानकारी के अनुसार धमाका इतना तेज था कि आसपास का पूरा इलाका दहल उठा। हालांकि अभी धमाके हुए नुकसान की पूरी जानकारी नहीं लग पाई है।

पुलिस और खुफिया एजेंसियां घटना की जांच में जुट गई हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

Maharashtra: One truck driver dead in an explosion in Kolhapur district. Police investigation underway. More details awaited.