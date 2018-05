कन्नूर: त्रिपुरा से शुरू हुआ मूर्तियों को तोड़ने का सिलसिला अब केरल तक पहुंच गया। गुरुवार को केरल के कन्नूर जिले में कुछ अज्ञात लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति को निशाना बना लिया है। ये घटना कन्नूर के थालिपरंबा इलाके की है, जहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया है। मूर्ति पर लगा चश्मा टूटा हुआ पाया गया है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसा आरोपी की गिरफ्तारी तो दूर पहचान भी नहीं हो सकी है। पुलिस फिलाहल इस मामले में जांच कर रही है।

चेन्नई में अंबेडकर की मूर्ति पर पोता गया पेंट

इसके अलावा मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटना चेन्नई में भी हुई है, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर कुछ लोगों ने पेंट फेंक दिया है। चेन्नई के तिरुवोत्तियोर में कुछ अज्ञात लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति पर पेंट पोत दिया है। इस घटना के बाद वहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों में इस घटना के बाद से जबर्दस्त आक्रोश है।

यूपी के मेरठ में तोड़ गई थी अंबेडकर की मूर्ति

आपको बता दें कि नॉर्थ-ईस्ट के राज्य त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की जोरदार जीत के बाद से ही राज्य में मूर्ति तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था और ये सिलसिला अब देश के कई राज्यों तक पहुंच गया है। महात्मा गांधी की मूर्ति से पहले बुधवार को यूपी के मेरठ में और तमिलनाडु के वेल्लोर में भी मूर्ति तोड़ने की घटनाएं हुई थी। बुधवार को यूपी के मेरठ में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया था तो वहीं वेल्लोर में रामासामी पेरियार की मूर्ति को तोड़ डाला था। इसके बाद पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति को भी लेफ्ट छात्रों ने तोड़ डाला था।

त्रिपुरा में बीजेपी की जीत के बाद शुरू हुआ ये सिलसिला

गौरतलब है कि त्रिपुरा में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कई जगह हिंसा की बात सामने आई थी। इस दौरान त्रिपुरा में दो जगह लेनिन की मूर्ति तोड़ी गई थी। इसके बाद तमिलनाडु में पेरियार, पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उत्तर प्रदेश के मेरठ में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने का मामला सामने आया था।

मोदी और शाह जता चुके हैं नाराजगी

मूर्ति तोड़ने की इन घटनाओं पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी नाराजगी जता चुके हैं। बुधवार को अमित शाह ने ट्वीट कर कहा था कि मूर्ति तोड़ने की घटनाओं में अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता या नेता का हाथ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रावाई की जाएगी। वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में गृहमंत्रालय से बात की थी और मूर्ति तोड़ने की घटनाओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी।

Tamil Nadu: Unidentified miscreants poured paint on the bust of Dr BR Ambedkar in Tiruvottiyur, Chennai last night. pic.twitter.com/sXtW8z49kz