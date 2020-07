मेहमानों के साथ तलवार से काटे 25 केक, Mumbai Police ने किया गिरफ्तार

मुंबई। यों तो कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए लागू सरकार के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कई मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक अलग तरह का मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस ( Mumbai police ) ने बांद्रा में सोमवार एक 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। इस युवक ने अपने जन्मदिन ( Birthday celebration ) पर घर की छत पर ना केवल तलवार से केक काटा ( Man cut cake with sword ) था, बल्कि लॉकडाउन ( coronavirus lockdown ) और सोशल डिस्टेंसिंग ( social distancing violation ) के नियमों का भी उल्लंघन किया था।

पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान हारिस खान के रूप में की गई है। हारिस पर आरोप है कि उसने शनिवार आधी रात को बांद्रा में अपनी इमारत की छत पर 30 से अधिक लोगों को बुलाया था। इस दौरान उसने तलवार से 25 केक काटते हुए देखा गया था। छत पर हारिस के आसपास इकट्ठे मेहमानों ने तालियां बजाईं और उसे शुभकामनाएं दीं। इसके बाद जन्मदिन के जश्न के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया गया।

बांद्रा के एक सामाजिक कार्यकर्ता मोहसिन शेख ने मुंबई पुलिस के कमिश्नर परम बीर सिंह का ध्यान इस वीडियो की आकर्षित करवाने के साथ ही दिशानिर्देशों के उल्लंघन की जानकारी दी। शेख ने कहा, "मुझे मेरे एक दोस्त से वीडियो मिला जिसके बाद मैंने मुंबई पुलिस प्रमुख को सूचित किया और इसे ट्वीट भी किया।"

Influencer #Team07 #AdnaanShaikh Celebrating His Friend Haris Khan Birthday, in which Haris is Cutting Cake with a sword and Chopper more then 100 of young boys were present without Social Distancing& Mask in Bandra west during #COVID19 @MumbaiPolice @AnilDeshmukhNCP pic.twitter.com/ScRooG5b69