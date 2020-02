दिल्ली के शाहीन बाग में शख्स ने सरेआम चलाई गोली, पुलिस ने हिरासत में लिया

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) और NRC को लेकर देशभर में हो रहे प्रदर्शन के बीच राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में एक शख्स ने दिन दहाड़े गोली चला दी। एक दिन पहले जामिया इलाके में गोली चलने के बाद से 48 घंटे के अंदर ये दूसरी घटना है जब किसी शख्स ने सरेआम गोली चलाई है। हालांकि पुलिस ने तुरंत इस शख्स को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि शख्स ने हवा में फायरिंग की। हवा में एक के बाद एक तीन फायरिंग की गईं। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों में दहशत का माहौल है।

यह वही इलाका है जहां पर वाहनों के भी आने-जाने पर रोक लगी हुई है। प्रदर्शन स्थल के काफी करीब शख्स ने गोली चलाई है। पुलिस के हिरासत में लेने के बाद युवक ने कहा कि हां मैंने गोली चलाई है यही नहीं उसने ये भी कहा कि देश में सिर्फ हिंदुओं की चलेगी और किसी की नहीं।

