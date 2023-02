दिल्ली में 4 साल के मासूम के सामने शख्स ने पत्नी और बेटे को चाकू गोदकर मार डाला, वजह चौंकाने वाली

Delhi Crime News: राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। यहां एक शख्स ने चार साल के बेटे के सामने अपनी पत्नी और दो साल के छोटे बेटे की चाकू गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने हत्या की वजह पर चौंकने वाला खुलासा किया है।

Man killed his wife and 2 year old son in New Delhi Shakurpur Basti