आखिरी चरण के मतदान से पहले ओडिशा में माओवादी हमला, बम से उड़ाया पंचायत भवन

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 के आखिरी चरण के मतदान से पहले ओडिशा से एक बड़ी खबर आ रही है। राज्य के मल्कानगिरी इलाके में माओवादियों ने एक बड़े धमाके को अंजाम दिया है। जानकारी मिल रही है कि इस बार उपद्रवियों ने तेमुरपल्ली ( Timurpalli ) स्थित पंचायत कार्यलय को अपना निशाना बनाया है।

पंचायत भवन पर बम धमाका

जानकारी मिल रही है कि बीती रात (शुक्रवार रात) को माओवादियों ने पंचायत भवन पर बम धमाका किया था। इस धमाके में पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। हालांकि, गनीमत यह रही कि इसमें जान-माल की कोई हताहत नहीं हुई। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से एक माओवादी का पोस्टर भी बरामद हुआ है। इस पोस्टर से पता चलता है कि यह घटना पुलिस के एंटी-ट्राइबल गतिविधियों जैसे-फेक एनकाउंटर और झूठी गिरफ्तारी के विरोध में अंजाम दी गया है।

