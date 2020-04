Coronavirus: दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती तबलीगी जमात के शख्स ने की आत्महत्या की कोशिश

नई दिल्ली। बड़ी खबर दिल्ली के अस्पताल से आ रही है। जहां निजामुद्दीन मरकज से अस्पताल में भर्ती किए गए एक शख्स ने छठी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की । हालांकि समय रहते शख्स को बचा लिया गया है।

राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में निज़ामुद्दीन मरकज के लोगों को 6वीं मंजिल पर भर्ती किया गया था। उनमें से एक ने खुदकुशी करने कोशिश की। अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि सुरक्षा को कड़ी करने के हर संभव उपाय कर रहे हैं ताकि आगे ऐसी घटनाएं न हों।

People from Markaz Nizamuddin were admitted on 6th floor. One of them tried to commit suicide today. We successfully saved him. We're taking all possible measures to tighten security so that such incidents don't repeat: Hospital Admin,Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital, Delhi