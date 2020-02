मुंबई के GST भवन में लगी आग, बुझाने में जुटीं आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां

नई दिल्ली। माया नगरी मुंबई ( Mumbai ) से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई के जीएसटी भवन ( GST Building ) में आग लग गई है। मझगांव में स्थित जीएसटी भवन में सोमवार दोपहार अचानक आग ( Fire ) लगने की खबर से अफरा-तफरी का माहौल हो गया। आग पर काबू करने के लिए दमकल की गाड़ियां ( Fire brigade ) भी जुटी हुई हैं।

भवन में गली आग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मौके पर आग बुझाने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां भेजी गईं।

Mumbai: A level III fire has broken out in GST Bhavan, in Mazgaon area. More details awaited. pic.twitter.com/92fqpMF3tt