मुंबईः मिलन इंडस्ट्री के बाद नवी मुंबई में लगी आग, 10 घंटे में दूसरी बड़ी घटना

नई दिल्ली। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई ( Mumbai ) में आग लगने ( Fire break out ) का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मिलन इंडस्ट्री ( Milan Industry ) में लगी भीषण आग पर अभी काबू भी नहीं पाया गया था कि नवी मुंबई के सेक्टर 44 के नेरूल सीवुड्स में एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में आग लगई। 10 घंटे के अंदर आग की दूसरी इस घटना से माया नगरी के लोग दहशत में हैं।

नवी मुंबई में लगी आग को काबू करने के लिए मौके पर दमकल ( Fire brigade ) की गाड़ियां पहुंच गई हैं। दमकरकर्मियों ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।

Navi Mumbai: Fire breaks out at high-rise apartment building at Sector 44 Nerul Seawoods; Fire tenders present at the spot. #Maharashtra pic.twitter.com/NIiK8c7kLe

आपको जानकारी दे दें कि मुंबई के साकी नाका इलाके में आश्रय स्थल की पहली मंजिल में आग लग गई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

Mumbai: A level-II fire has broken out at Milan Industrial Estate, Abhyudaya Nagar in Kala Chowky locality. 5 fire tenders, one ambulance, one Quick Response Vehicle is present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/LEy15Dx6XJ