मणिपुर विधानसभा के बाहर हैंड ग्रेनेड धमाका, दो सीआरपीएफ जवान घायल

इंफाल। मणिपुर में शुक्रवार शाम को संदिग्ध उग्रवादियों ने एक बड़ा हमला किया। उग्रवादियों ने राजधानी इंफाल स्थित मणिपुर विधानसभा भवन के बाहर हैंड ग्रेनेड से हमला किया। इस धमाके में वहां तैनात दो सीआरपीएफ जवान घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ताजा जानकारी के मुताबिक इंफाल के थंगमिबैंड इलाके में मणिपुर विधानसभा भवन बना हुआ है। शुक्रवार शाम करीब सवा पांच बजे अज्ञात संदिग्ध उग्रवादियों ने इसके मुख्य द्वार के सामने हैंड ग्रेनेड फेंका।

इस हैंड ग्रेनेड हमले में विधानसभा भवन की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए।

Hand grenade thrown near Thangmeiband club, outside Manipur assembly complex in Imphal district.Two CRPF jawans injured pic.twitter.com/ETERIrQOhH