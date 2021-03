Mumbai : NCB की बड़ी कार्रवाई, बॉलीवुड हस्तियों को ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में एक छात्र गिरफ्तार

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में बड़े पैमाने पर ड्रग्स रैकेट का खुलासा होने के बाद से एनसीबी की पैडलर के खिलाफ कार्रवाई जारी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ( NCB ) ने इस मामले में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए कॉलेज के एक छात्र को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी छात्र बॉलीवुड हस्तियों को ड्रग्स सप्लाई करता था।

Narcotics Control Bureau (NCB) arrested a 19-yr-old college student last night. Drugs and Rs 2.3 lakh cash seized from his possession in Mumbai's Bandra area. He used to supply drugs to many Bollywood celebrities among others. Court sent him to 4-day NCB custody: NCB #Maharashtra