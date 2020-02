महाराष्ट्र- मुंबई के अंधेरी इलाके में लगी आग, दमकल ही 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची

नई दिल्ली। देश की माया नगरी मुंबई ( mumbai ) से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां के अंधेरी ईस्ट ( Andheri East ) इलाके में रोल्टा कंपनी में भीषण आग ( Fire Break out ) लग गई है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं।

शुरुआती जानकारी में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है।

Mumbai: A level-III fire has broken out at Rolta company in Andheri East. 8 fire tenders are present at the spot. pic.twitter.com/HfLTN8Oln3