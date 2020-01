नासिकः बस- ऑटो रिक्शा में भिड़त के बाद दोनों कुएं में घुसे, 21 की मौत

मुंबई। महाराष्ट्र से एक बड़ी दुखद खबर आ रही है। नासिक में मंगलवार शाम को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक बस और ऑटो रिक्शा में भिड़त के बाद दोनों पास के एक कुएं में घुस गए। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई जबकि तमाम घायल हो गए।

जानकारी के मुताबिक नासिक के देओला इलाके में मंगलवार शाम को एक बस और ऑटो रिक्शा की भिड़त हो गई। टक्कर के बाद दोनों वाहन एक कुएं में घुस गए। इस वीभत्स सड़क दुर्घटना में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोगों को बचा लिया गया है। राहत एवं बचाव कार्य अभी तक जारी है।

#UPDATE Maharashtra: 20 bodies have been recovered and 30 persons rescued, after a bus and a rickshaw fell into a well after ramming into each other, in Deola area of Nashik, earlier today. Rescue operation still underway.