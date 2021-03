मुंबई में NCB की बड़ी कार्रवाई, ड्रग माफियाओं के खिलाफ अंधेरी-डोंगरी में छापेमारी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ड्रग माफियाओं के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक एनसीबी की ड्रग पेडलर्स के खिलाफ अंधेरी और डोंगरी इलाके में छापेमारी जारी है। इस इलाके में ड्रग्स माफियाओं की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद एनसीबी की टीम ने ये कार्रवाई की है। इस मामले में अभी और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

Mumbai Narcotics Control Bureau is conducting raids in Dongri and Nagpada areas; details awaited