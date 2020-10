NIA को मिली बड़ी सफलता, केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में आरोपी रबिंस हमीद को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में फरार आरोपी रबिंस हमीद को कोच्चि हवाई अड्डे से गिरफ्तार करने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी बड़ी सफलता मिली है। इस केस में रबिंस हमीद की गिरफ्तारी को अहम माना जा रहा है। एनआईए को पूछताछ के दौरान केरल गोल्ड स्मगलिंग केस के इस आरोपी से अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है।

Kerala: National Investigation Agency (NIA) arrests Rabins Hameed - one of the absconding accused in Kerala Gold Smuggling Case - at Kochi airport.



He was deported by the UAE government following Interpol's Blue Corner notice against him.