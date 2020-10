Kerala Gold Smuggling Case : एनआईए कोर्ट ने की शमसुद्दीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। कस्टम से लेकर कोर्ट बाकी इंफोर्समेंट एजेंसियां गोल्ड स्मगलिंग मामले में सख्ती का रुख अख्तियार कर लिया है। एनआईए की विशेष आदलत की ओर से केरल गोल्ड स्मगलिंग केस में अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें इस मामले में केरल के कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। जानकारों की मानें तो गोल्ड स्मगलिंग केस में कई मुख्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है।

Kochi: Special NIA Court dismisses the anticipatory bail plea of Shamsudhin, an accused in #KeralaGoldSmugglingCase.



He is an owner of a jewelry showroom in Kozhikode district. He is also the relative of Samju, another accused in the case.