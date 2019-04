हैदराबाद में NIA को बड़ी सफलता, दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमले को अंजाम देनेवाला ISIS समर्थक गिरफ्तार

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शनिवार को एजेंसी ने ISIS से संबंधित एक मामले में हैदराबाद में तीन जगह छापेमारी की। इसके तहत उन्होंने मोहम्मद गुफरान नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गुफरान इस मामले का 13वां संदिग्ध है।

दिल्ली NCR में आतंकवादी हमलों का साजिशकर्ता

बताया जा रहा है कि इन सभी पर दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में शामिल थे। गुफरान पर इस मामले में एक प्रमुख साजिशकर्ता होने का शक है। यह उत्तर प्रदेश के अमरोहा का निवासी बताया जा रहा है। जांच एजेंसियो ने इनके गतिविधियों की पूर्व सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है।

