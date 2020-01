निर्भया केसः अक्षय ठाकुर की क्यूरेटिव पेटिशन हुई मंजूर, सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप-मर्डर केस के चार दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सूचना जारी की कि बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई की जाएगी।

BIG NEWS: महाराष्ट्र में हो गया भीषण सड़क हादसा, बस-ऑटो एक्सीडेंट के बाद हर तरफ मच गई चीखपुकार, इतनी लाशें

दरअसल बुधवार को एक अन्य दोषी अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और क्यूरेटिव पेटिशन दायर कर सजा-ए-मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इस पेटिशन पर सुनवाई के लिए हामी भरी। बृहस्पतिवार दोपहर 1 बजे जस्टिस जेवी रमन्ना की अध्यक्षता में पांच जजों की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

2012 Delhi gang rape case: Supreme Court's five-judge bench, headed by Justice NV Ramana, will tomorrow hear the curative petition of one of the convicts, Akshay Thakur, at 1 pm. pic.twitter.com/SFJEYBUODO