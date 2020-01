निर्भया केसः कल दोषियों को नहीं होगी फांसी, दिल्ली की अदालत ने अगले आदेश तक लगाई रोक

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप-मर्डर केस के चार दोषियों की फांसी को लेकर अभी-अभी बड़ी खबर आई है। दिल्ली की अदालत ने शनिवार 1 फरवरी को चारों दोषियों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। अदालत ने अगला आदेश जारी किए जाने तक फांसी ना देने की बात कही है।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में शुक्रवार को निर्भया केस के चारों दोषियों की फांसी पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई हुई। निर्भया के दोषियों के वकील ने बृहस्पतिवार को अदालत से चारों की फांसी पर रोक लगाने की मांग की थी। शुक्रवार को अदालत ने दिन में सुनवाई की और सभी पक्षों को सुना। अदालत ने इस दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन से भी स्टेटस रिपोर्ट हासिल की और शाम तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया।

2012 Delhi gang-rape case: A Delhi Court stays execution of convicts till further orders pic.twitter.com/jdg28SSDmN

अब अदालत ने शाम को घोषणा की है कि चारों दोषियों को 1 फरवरी को दी जाने वाली फांसी पर अगले आदेश तक के लिए स्टे (रोक) लगाई जाती है।

बता दें कि शुक्रवार दिन में तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से वकील इरफान अहमद ने इस मामले से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की और कहा कि इस मामले के दोषियों को अलग-अलग फांसी भी दी जा सकती है और इसमें कोई भी गैरकानूनी बात नहीं है।

अहमद ने कहा कि विनय शर्मा की दया याचिका विचाराधीन है और बाकी तीन दोषियों की कोई भी याचिका किसी भी कानूनी मंच पर विचाराधीन नहीं है, जिसके चलते इन तीनों को निर्धारित तारीख पर फांसी दी जा सकती है।

2012 Delhi gang-rape case: A Delhi court reserves the order on applications of convicts seeking a stay on execution. Court to pass order later today. pic.twitter.com/BUFaGfVPDI