निर्भया गैंगरेप केस में आया नया मोड़, चारों दोषियों को फांसी घर वाली जेल नंबर 3 में भेजा गया

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में गुरुवार को फिर से नया मोड़ आया है। सुबह पहले तो एक दोषी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों की फांसी पर स्टे लगा दिया। वहीं, शाम को चारों दोषियों को गुरुवार शाम तिहाड़ जेल में जेल संख्या 3 में शिफ्ट कर दिया गया। तिहाड़ के जेल नंबर 3 में ही फांसी घर भी है।

ताजा जानकारी के मुताबिक निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को गुरुवार को तिहाड़ जेल की जेल नंबर 3 में शिफ्ट कर दिया गया है। फांसी घर वाली जेल नंबर तीन में चारों दोषियों को अलग-अलग और अति सुरक्षित सेल में रखा गया है।

इससे पहले जहां अक्षय और मुकेश तिहाड़ के जेल नंबर 2 में कैद थे, विनय जेल नंबर 4 में कैद था। वहीं, चौथे दोषी पवन को पिछले माह ही मंडोली जेल से निकालकर तिहाड़ जेल की जेल नंबर 2 में कैद किया गया था।

Tihar Jail official: All the four convicts of 2012 Delhi gang-rape case have been shifted to jail number 3. — ANI (@ANI) January 16, 2020

गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप-मर्डर केस को लेकर दिल्ली सरकार ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की। इसमें दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने मुकेश की अर्जी खारिज कर दी है और उसे उप-राज्यपाल के पास भेज दिया गया।

इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने अब विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें जेल प्रशासन और दिल्ली सरकार को पूरी जानकारी कोर्ट को मुहैया करानी होगी।

नियमानुसार जेल प्रशासन को अदालत और दिल्ली सरकार को यह जानकारी देनी होगी कि दोषियों की ओर से दया याचिका दायर की जा चुकी है और फांसी की सजा को स्थगित करना है।

2012 Delhi gangrape: Delhi Court directs Tihar jail authorities to file proper report by Jan 17 about status of scheduled execution of convicts. Directions passed after jail authorities informed, they wrote to Delhi govt on issue of scheduled execution in view of pending remedies — ANI (@ANI) January 16, 2020

इसके साथ ही जेल अधिकारियों को रिपोर्ट दाखिल कर जानकारी देनी होगी कि जब तक राष्ट्रपति द्वारा फैसला नहीं सुना दिया जाता, तब तक कैदियों को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। शुक्रवार को जेल प्रशासन को अदालत में यह रिपोर्ट दाखिल करनी है।

इसके अलावा अदालत ने जेल प्रशासन से कहा है कि इस मामले के दोषी पवन, अक्षय और विनय से जुड़े सारे दस्तावेज-रिपोर्ट सौंपे। इसलिए शुक्रवार को अदालत मामले की दोबारा सुनवाई करेगी।

वहीं, अदालती कार्रवाई के चलते निर्भया के दोषियों की फांसी आगे के लिए टल गई है। इस संबंध में निर्भया की मां ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस देरी के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है और वह नहीं चाहती है कि फांसी हो।

Union Minister Prakash Javadekar: The hanging of the convicts in 2012 Delhi gang-rape case is now delayed because of Delhi govt's negligence. AAP is responsible for the delay in justice. Why did Delhi govt not give notice to the convicts for filing mercy plea in last 2.5 years? pic.twitter.com/wpny0vcd5h — ANI (@ANI) January 16, 2020

मीडिया से बातचीत में निर्भया की मां ने कहा, "दिल्ली सरकार फांसी में हो रही देरी के लिए जिम्मेदार है। दोषियों को क्यों फायदा मिल रहा है। सात हो गए मेरी बेटी की हत्या हुए, लेकिन फिर भी मैं न्याय के लिए आज भी लड़ रही हूं। यह सरकार की गलती है। मैं बस एक अदालत से दूसरी अदालत जा रही हूं। मुझे क्यों सजा दी जा रही है।"