निर्भया केसः दोषी अक्षय ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस (Nirbhaya gangrape and murder) के दोषियों की फांसी में अब दो दिन का वक्त बचा है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने बीते सप्ताह के अंत में एक दोषी मुकेश की राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने के आदेश की चुनौती वाली याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। बुधवार को एक अन्य दोषी अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया और क्यूरेटिव पेटिशन दायर कर सजा-ए-मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से पूछा था कि सत्र न्यायालय ने क्या दोषियों को फांसी देने का फैसला कर लिया है और क्या डेथ वारंट जारी किया जा चुका है। इन सवालों के जवाब तिहाड़ जेल प्रशासन को देने हैं।

Tihar Jail's official: A curative petition has been filed today by Akshay, one of the convicts in 2012 Delhi gang-rape case. pic.twitter.com/JZ4qncR1MM