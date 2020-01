निर्भया केसः फांसी की तारीख पर स्टे लगाने की याचिका पर सुनवाई कल

नई दिल्ली। जैसे-जैसे निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के दोषियों की फांसी की तारीख नजदीक आती जा रही है, वो और उनके वकील सभी कानूनी उपाय अपनाकर कैसे भी फांसी से बचने या तारीख आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब बृहस्पतिवार को फांसी की तारीख पर स्टे लगाने की एक याचिका को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुक्रवार करने की बात कही है।

दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट में बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई हुई। इसे लेकर सत्र न्यायाधीश एके जैन ने कल सुबह 10 बजे तक तिहाड़ जेल प्रशासन से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद आदेश जारी किया गया कि अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई होगी।

2012 Delhi gang rape case: Session Judge AK Jain has sought the status report from Tihar Jail authorities till tomorrow 10 am. Hearing on convicts plea seeking a stay on the date of the execution (February 1) to be held tomorrow at Delhi's Patiala House Court.