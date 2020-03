निर्भया केसः दोषी पवन ने हाई कोर्ट में लगाई याचिका, गवाह की विश्वसनीयता पर उठाया सवाल

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में वर्ष 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप ( Nirbhaya Gang rape ) और हत्या मामले में दोषी लगातार फांसी से बचने के लिए कोई न कोई हथकंडा अपना रहे हैं। इस बीच दोषी पवन गुप्ता ( Pawan Gupta ) ने अब दिल्ली हाई कोर्ट ( Delhi High Court ) का दरवाजा खटखटाया है।

दोषी पवन ने अपने वकील के जरिए दाखिल याचिका में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

उसने इस मामले के एकमात्र गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए याचिका दाखिल की है, जिसमें दावा किया है कि वह एक गवाह है और उसका बयान विश्वसनीय नहीं था।

हालांकि गुरुवार को हुई सुनवाई को दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

2012 Delhi gangrape case: A Delhi Court seeks Action Taken Report from the Mandoli jail by April 8. Convict Pawan Gupta through an application had sought registration of FIR against 2 police personnel of Mandoli jail for allegedly thrashing him & causing a severe head injury.