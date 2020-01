निर्भया केसः फांसी की एक और अड़चन हुई दूर, दोषी पवन गुप्ता के पिता की याचिका खारिज

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के चारों दोषियों की आगामी 1 फरवरी को फांसी से पहले दोषियों के वकीलों और परिजनों द्वारा इसे टालने का हर तरीका अपनाया जा रहा है। हालांकि सोमवार को दोषियों के फांसी के बीच की एक अड़चन और दूर हो गई। एक दोषी पवन कुमार गुप्ता के पिता की याचिका को दिल्ली की अदालत ने खारिज कर दिया।

दरअसल निर्भया केस के चार दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता के पिता ने इस मामले के एकमात्र गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में दावा किया गया था कि इस मामले के एकमात्र गवाह को प्रभावित किया गया था।

निर्भया केस का एकमात्र गवाह निर्भया का दोस्त अवनींद्र है, जिसकी गवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता पवन गुप्ता के पिता हीरालाल गुप्ता ने दावा किया था कि इस मामले के एकमात्र गवाह का बयान विश्वसनीय नहीं था, क्योंकि उसे सिखाया-पढ़ाया गया था। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि अवनींद्र ने पैसे लेकर न्यूज चैलनों को इंटरव्यू दिए और इसने भी मामले की जांच को प्रभावित किया।

2012 Delhi gang-rape case:A Delhi Court dismisses review petition of father of one of the convicts,Pawan challenging magistrate order which dismissed the application questioning the credibility of the sole witness&claiming that he was tutored witness&his statement wasn't credible