निर्भया केस: तिहाड़ में 'फांसी-घर' की कड़ी सुरक्षा, चारों दोषियों पर बढ़ाई गईं पाबंदियां!

नई दिल्ली। कानूनी फाइलों में बंद 'फांसी के फैसले' पर अंतिम मुहर लगने में भले ही अभी वक्त है, मगर तिहाड़ जेल के भीतर निर्भया कांड को लेकर शुरू हुई हलचल ने मुजरिमों के दिल की धड़कन बढ़ा दी है।

धड़कन बढ़ने की प्रमुख वजहें हैं। निर्भया के मुजरिम पवन कुमार गुप्ता को दिल्ली की मंडोली जेल से तिहाड़ जेल में बेहद गोपनीय तरीके से रातों-रात शिफ्ट कर दिया गया है। मुजरिम पवन कुमार गुप्ता के मंडोली जेल से तिहाड़ जेल में पहुंचते ही पहले से ही यहां (तिहाड़) कैद निर्भया के तीन अन्य हत्यारों (अक्षय कुमार सिंह, विनय कुमार शर्मा और मुकेश कुमार) पर अचानक सख्ती कर दी गई है।

तिहाड़ जेल के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, "मंडोली जेल से पवन कुमार गुप्ता के तिहाड़ जेल पहुंचते ही इन चारों की आपस में बातचीत पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले तक तिहाड़ में बंद निर्भया के तीनों हत्यारे दिन के वक्त आपस में मिलने पर थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते थे।"

फिलहाल, इन चारों को फांसी पर लटकाने के फरमान पर अंतिम मोहर की फाइलें अदालतों में भटक रही हैं, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन अपने स्तर से गुपचुप तैयारियों में जुट गया है।

तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक, "तिहाड़ जेल में मौजूद फांसी घर की युद्ध स्तर पर शुरू की गई साफ-सफाई प्रक्रिया को भी यों ही नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। फांसी घर की साफ-सफाई के साथ ही उसके तख्तों (जिन पर मुजरिम को फांसी पर लटकाने से ठीक पहले ले जाकर खड़ा किया जाता है) की जेल के काबिल कैदी बढ़इयों द्वारा मरम्मत कराई जा रहा है। फांसी घर पर हलचल और उसकी सुरक्षा में जेल सुरक्षाकर्मियों की तादाद अचानक बढ़ा दिया जाना भी काफी कुछ इशारा कर रहा है।"

अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के बाद से फांसी घर एक-दो सुरक्षाकर्मियों के रहम-ओ-करम पर था, लेकिन अब उस पर तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स के जवान तैनात किए जाने की चर्चा है। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स के इन जवानों पर नजर रखने के लिए दिन-रात जेल अधिकारी खुद भी फांसी-घर के आसपास चक्कर काटते देखे जाते हैं।

तिहाड़ जेल के एक विश्वस्त सूत्र ने नाम उजागर न करने की शर्त पर शुक्रवार को बताया, "जेल के फांसी घर की रखवाली में अमूमन एक-दो सुरक्षाकर्मी ही 24 घंटे तैनात रहते हैं, वह भी फांसीघर के दरवाजे पर। फांसी घर के पास मौजूद ऊंचे 'वॉच-टावर' के अंदर, तिहाड़ जेल फांसी घर के बाहर चंद दिनों से तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स के हथियारबंद जवानों की अचानक की गई तैनाती जेहन में सवाल पैदा कर रही है।"

