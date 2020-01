निर्भया केसः दोषी मुकेश सिंह पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दया याचिका खारिज किए जाने को चुनौती

नई दिल्ली। देश को झकझोरने वाले निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस (Nirbhaya gang-rape and murder case) के एक दोषी मुकेश कुमार सिंह ने राष्ट्रपति द्वारा उनकी दया याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है और इसे चुनौती दी है।

इस संबंध में निर्भया के दोषी की वकील वृंदा ग्रोवर ने बताया, "राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए दोषी मुकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।"

