निर्भया केसः अक्षय ने राष्ट्रपति को भेजी दया याचिका, विनय अर्जी हुई खारिज

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस ( Nirbhaya gangrape Case ) में एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। निर्भया को चारों दोषी लगातार कानूनी दांव पेचों के जरिये अपना बचाव कर रहे हैं। कभी कोर्ट का तो कभी राष्ट्रपति ( President ) को दया याचिका ( Mercy Petition ) भेज कर दोषी अब तक अपने गुनाहों की सजा से बचते जा रहे हैं।

निर्भा मामले एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोषी विनय की दया याचिका को खारिज कर दिया है तो दूसरी तरफ दोषी अक्षय ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी है।

2012 Nirbhaya case convict Akshay Thakur has now filed a mercy petition before the President of India pic.twitter.com/mKtyqlGU51