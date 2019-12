फांसी की सजा इतनी आसान नहीं! निर्भया के दोषियों के पास अभी भी हैं कानूनी रास्ते

नई दिल्ली। मंडोली जेल में बंद निर्भया के दोषियों में से एक पवन कुमार गुप्ता को हाल ही में तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि 16 दिसंबर को दोषियों को फांसी दी जाएगी। दोषी के वकील ने हालांकि कहा कि जब तक सभी कानूनी उपचार समाप्त नहीं हो जाते, तब तक फांसी नहीं हो सकती।

बड़ी खबरः निर्भया केस के दोषी की याचिका सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, मां बोली- इसके अलावा कोई विकल्प नहीं

दोषी के वकील एपी सिंह ने कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन सहित कई कानूनी उपाय दोषियों के पास उपलब्ध हैं और इन उपायों के समाप्त होने के बाद ही फांसी हो सकती है। क्यूरेटिव पिटीशन तब दाखिल किया जाता है, जब किसी दोषी की राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है।

सिंह ने कहा कि एक दोषी विनय शर्मा ने राष्ट्रपति के समक्ष दायर अपनी दया याचिका वापस ले ली है। उन्होंने कहा, "इसके मद्देनजर सरकार फांसी प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ा सकती है? कानून सभी के लिए बराबर है।"

Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape victim: Court should hear review petition but the petition should have been dismissed earlier. We have no option but to accept the Supreme Court's decision. https://t.co/pZNFnzl0Hu pic.twitter.com/WFZRUmweMR