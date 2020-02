निर्भया केसः तिहाड़ में भूख हड़ताल पर बैठा दोषी विनय, मुकेश ने भी रखी मांग

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के बहुचर्तिच गैंगरेप और हत्याकांड मामले ( Nirbhaya Gangrape Case ) में चौंकाने वाला मोड़ सामने आ गया है। एक तरफ पटियाला हाउस कोर्ट ( Patiala House court ) में निर्भया की मां नए डेथ वारंट ( Death Warrant ) जारी होने की उम्मीद लगाए बैठी है तो दूसरी तरफ फांसी की सजा से बचने के लिए दोषी लगातार नए हथकंडे अपना रहे हैं।

इस बीच सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है तिहाड़ जेल ( Tihar Jail ) से मिली जानकारी के मुताबिक इस वक्त दोषी विनय शर्मा भूख हड़ताल ( Hunger Strike ) पर है।

2012 Delhi gang-rape case: Court has discharged Advocate Vrinda Grover as convict Mukesh’s counsel after convict Mukesh showed unwillingness to continue her in the case. Advocate Ravi Qazi has now been appointed as a counsel for convict Mukesh. https://t.co/krsi2P53Jj