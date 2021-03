नोएडा पुलिस ने 25 हजार के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, 2 फरार

नई दिल्ली। यूपी के नोएडा में बीती रात पेट्रोलिंग के दौरान स्थानीय पुलिस और बदमाशों के बीच यमुना एक्सप्रेसवे पर मुठभेड़ में हुई। इस मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली, जबकि दो फरार होने में सफल रहे। जानकारी के मुताबिक फरार आरोपियों की तलाश में नोएडा पुलिस की ओर से अभियान जारी है।

Encounter broke out between three criminals of a gang and police near Yamuna Expressway, late last night



Combing operation to nab the criminals is underway. They were involved in looting people and have number of cases registered against them, says ADCP Ranvijay Singh pic.twitter.com/gA9evI5mkm