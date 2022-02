मामूली सी बात पर 14 वर्षीय बेटी ने मां की कर दी हत्या, गिरफ्तार

एक 14 वर्षीय बच्ची ने अपनी माँ को केवल इसलिए मार दिया क्योंकि उसकी माँ ने उसे डांट लगाई थी। इस नाबालिग बच्ची के खिलाफ धारा 304 के तहत आरोप दर्ज किये गए हैं।

आजकल अक्सर देखने को मिला है कि बच्चों को अपने माता-पिता का डांटना रास नहीं आता। कभी वो अपने परिजनों से बहस करते हैं तो कभी घर से भागने की कोशिश करते हैं तो कभी गुस्से में खतरनाक वारदात को अंजाम देते हैं। एक ऐसा ही मामला नोएडा से सामने आया है जहां एक 14 वर्षीय बच्ची ने अपनी माँ को केवल इसलिए मार दिया क्योंकि उसकी माँ ने उसे डांट लगाई थी। इस नाबालिग बच्ची के खिलाफ धारा 304 के तहत आरोप दर्ज किये गए हैं।

Noida teen beats mother to death after being scolded, detained